AGENDA · Aydie
Vide grenier Aydie
dimanche 20 septembre 2026 · Aydie
Informations pratiques
Aydie
Vide grenier
Aydie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Restauration et buvette sur place. .
Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 04 27 61 l.aydienne.64@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Aydie a été mis à jour le 2026-09-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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