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Vide grenier Aydie

dimanche 20 septembre 2026 · Aydie

Vide grenier Aydie

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
64330 Aydie
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Aydie

Vide grenier

Aydie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Restauration et buvette sur place.   .

Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 04 27 61  l.aydienne.64@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Aydie a été mis à jour le 2026-09-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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