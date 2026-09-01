Informations pratiques

Aydie

Vide grenier

Aydie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Restauration et buvette sur place. .

Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 04 27 61 l.aydienne.64@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Aydie a été mis à jour le 2026-09-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran