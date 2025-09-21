VIDE GRENIER Azillanet

VIDE GRENIER Azillanet dimanche 21 septembre 2025.

Rue de la Mairie Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

Vide grenier du club de l’avenir.

Restauration / Buvette, WC, Extérieur, Parking
Restauration / Buvette, WC, Extérieur, Parking   .

Rue de la Mairie Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 28 66 04 96 

English :

Club de l’avenir garage sale.

Catering/Beverage, WC, Outdoor, Parking

German :

Vide grenier du club de l’avenir (Flohmarkt des Clubs der Zukunft).

Catering / Getränke, WC, Außenbereich, Parkplatz

Italiano :

Vendita di garage organizzata dal Club de l’avenir.

Ristorante / Bar, WC, All’aperto, Parcheggio

Espanol :

Venta de garaje organizada por el Club de l’avenir.

Restaurante / Bar, WC, Exterior, Aparcamiento

L’événement VIDE GRENIER Azillanet a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC