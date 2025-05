[Vide grenier] B.C.R – Terrain de football américains Rouxmesnil-Bouteilles, 18 mai 2025 07:00, Rouxmesnil-Bouteilles.

Seine-Maritime

[Vide grenier] B.C.R Terrain de football américains Rue des Jardiniers Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 07:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Le Basket Club de Rouxmesnil organise sa brocante annuelle le dimanche 18 mai 2025, au stade de football de Rouxmesnil-Bouteilles.

Venez chiner parmi les stands installés pour l’occasion !

Ambiance conviviale assurée, avec restauration et buvette sur place.

Terrain de football américains Rue des Jardiniers

Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie +33 6 05 38 37 33

English : [Vide grenier] B.C.R

The Rouxmesnil Basket Club is organizing its annual flea market on Sunday, May 18, 2025, at the Rouxmesnil-Bouteilles soccer stadium.

Come and browse through the stalls set up for the occasion!

A friendly atmosphere is guaranteed, with food and refreshments available on site.

German :

Der Basket Club von Rouxmesnil organisiert seinen jährlichen Flohmarkt am Sonntag, den 18. Mai 2025, im Fußballstadion von Rouxmesnil-Bouteilles.

Kommen Sie und stöbern Sie an den Ständen, die für diesen Anlass aufgebaut wurden!

Gesellige Atmosphäre garantiert, mit Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Il Rouxmesnil Basket Club organizza il suo annuale mercatino delle pulci domenica 18 maggio 2025 presso lo stadio di Rouxmesnil-Bouteilles.

Venite a curiosare tra le bancarelle allestite per l’occasione!

È garantita un’atmosfera amichevole, con cibo e rinfreschi disponibili sul posto.

Espanol :

El Rouxmesnil Basket Club organiza su mercadillo anual el domingo 18 de mayo de 2025 en el estadio de fútbol de Rouxmesnil-Bouteilles.

Venga a descubrir los puestos instalados para la ocasión

El ambiente será agradable y habrá comida y refrescos in situ.

