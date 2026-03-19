VIDE GRENIER PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon
VIDE GRENIER PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon dimanche 4 octobre 2026.
VIDE GRENIER
PARC DU CASINO Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Venez chiner ou profitez-en pour faire de la place dans vos armoires…
Réservation de l’emplacement auprès du service animations de la mairie de Luchon.
Pour les particuliers, professionnels et associations. .
PARC DU CASINO Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32 c.miramont@mairie-luchon.fr
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English :
Come bargain hunting or make room in your cupboards…
Please book your space with the Luchon town hall events department.
L’événement VIDE GRENIER Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE