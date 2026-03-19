VIDE GRENIER PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon

VIDE GRENIER

PARC DU CASINO Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez chiner ou profitez-en pour faire de la place dans vos armoires…

Réservation de l’emplacement auprès du service animations de la mairie de Luchon.

Pour les particuliers, professionnels et associations. .

PARC DU CASINO Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32 c.miramont@mairie-luchon.fr

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English :

Come bargain hunting or make room in your cupboards…

Please book your space with the Luchon town hall events department.

L’événement VIDE GRENIER Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE