Informations pratiques

Baigts-de-Béarn

Vide grenier

Salle polyvalente Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

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Salle polyvalente Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 14 19 88

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Baigts-de-Béarn a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Coeur de Béarn