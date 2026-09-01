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AGENDA · Baigts-de-Béarn

Vide grenier Baigts-de-Béarn

dimanche 27 septembre 2026 · Baigts-de-Béarn

Vide grenier Baigts-de-Béarn

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
64300 Baigts-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Baigts-de-Béarn

Vide grenier

Salle polyvalente Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

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Salle polyvalente Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 14 19 88 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Baigts-de-Béarn a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Coeur de Béarn

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