VIDE GRENIER PARC DE THERMES Barbazan
VIDE GRENIER PARC DE THERMES Barbazan dimanche 21 septembre 2025.
VIDE GRENIER
PARC DE THERMES Avenue des Thermes Barbazan Haute-Garonne
Début : 2025-09-21 08:30:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-21
Traditionnel vide-grenier de l’amicale des parents d’élèves des écoles de Barbazan , Labroquère et Saint-Bertrand de Comminges.
2,50 € le mètre linéaire sur inscription au 05.61.88.30.06 (9h-11h30 / 13h30-17h) ou au 06.74.84.26.93 (18h30- 20h).
Buvette et restauration rapide sur place. .
PARC DE THERMES Avenue des Thermes Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 30 06 contact@commune-barbazan.fr
English :
Traditional garage sale organized by the parents’ association of Barbazan, Labroquère and Saint-Bertrand de Comminges schools.
German :
Traditioneller Flohmarkt des Elternvereins der Schulen von Barbazan , Labroquère und Saint-Bertrand de Comminges.
Italiano :
Tradizionale vendita di garage organizzata dall’associazione dei genitori delle scuole di Barbazan, Labroquère e Saint-Bertrand de Comminges.
Espanol :
Tradicional venta de garaje organizada por la asociación de padres de los colegios Barbazan, Labroquère y Saint-Bertrand de Comminges.
L’événement VIDE GRENIER Barbazan a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE