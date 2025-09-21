VIDE GRENIER PARC DE THERMES Barbazan

VIDE GRENIER PARC DE THERMES Barbazan dimanche 21 septembre 2025.

VIDE GRENIER

PARC DE THERMES Avenue des Thermes Barbazan Haute-Garonne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 08:30:00
fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :
2025-09-21

Traditionnel vide-grenier de l’amicale des parents d’élèves des écoles de Barbazan , Labroquère et Saint-Bertrand de Comminges.
2,50 € le mètre linéaire sur inscription au 05.61.88.30.06 (9h-11h30 / 13h30-17h) ou au 06.74.84.26.93 (18h30- 20h).
Buvette et restauration rapide sur place.   .

PARC DE THERMES Avenue des Thermes Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 30 06  contact@commune-barbazan.fr

English :

Traditional garage sale organized by the parents’ association of Barbazan, Labroquère and Saint-Bertrand de Comminges schools.

German :

Traditioneller Flohmarkt des Elternvereins der Schulen von Barbazan , Labroquère und Saint-Bertrand de Comminges.

Italiano :

Tradizionale vendita di garage organizzata dall’associazione dei genitori delle scuole di Barbazan, Labroquère e Saint-Bertrand de Comminges.

Espanol :

Tradicional venta de garaje organizada por la asociación de padres de los colegios Barbazan, Labroquère y Saint-Bertrand de Comminges.

L’événement VIDE GRENIER Barbazan a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE