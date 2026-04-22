Vide grenier Route de Boulbon Barbentane

Barbentane

Vide grenier

Dimanche 3 mai 2026 de 8h à 17h.

Ouverture aux exposants à 6h.

Reporté en cas de mauvais temps. Route de Boulbon Arènes Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide Grenier de l’APE.

Comme chaque année, L’APE Les Moulins organise son vide grenier.

L’APE du groupe scolaire Les Moulins de Barbentane organise son vide grenier aux arènes.

Que ce soit pour vendre, pour déambuler à la recherche de l’objet qu’il vous faut ou simplement vous balader, venez passer une jolie journée de printemps avec nous.



Buvette et snack sur place.



En cas d’intempéries, le vide grenier sera reporté le 10 Mai. .

Route de Boulbon Arènes Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 35 18 06 apelesmoulins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale of the APE.

Like every year, the APE Les Moulins organizes its garage sale.

L’événement Vide grenier Barbentane a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence