Vide-grenier Beaulieu-lès-Loches

Vide-grenier

1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-18 09:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Vide-grenier organisé par le tennis club du lochois dans salle couverte.

Petite restauration sur place.

1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 37 00 tennisclubdulochois@fft.fr

English :

Garage sale organized by the Lochois tennis club in the indoor hall.

Snacks on site.

