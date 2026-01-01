Vide-grenier Beaulieu-lès-Loches
Vide-grenier Beaulieu-lès-Loches dimanche 18 janvier 2026.
Vide-grenier
1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 09:00:00
fin : 2026-01-18 17:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Vide-grenier organisé par le tennis club du lochois dans salle couverte.
Petite restauration sur place.
1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 37 00 tennisclubdulochois@fft.fr
English :
Garage sale organized by the Lochois tennis club in the indoor hall.
Snacks on site.
L’événement Vide-grenier Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-01-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire