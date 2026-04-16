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Vide grenier Beaumont-sur-Dême

Vide grenier Beaumont-sur-Dême dimanche 7 juin 2026.

Ville : 72340 Beaumont-sur-Dême

Département : Sarthe

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Beaumont-sur-Dême

Vide grenier

Beaumont-sur-Dême Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide grenier
Buvette et restauration sur place   .

Beaumont-sur-Dême 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 82 95 31 

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English :

Flea market

L’événement Vide grenier Beaumont-sur-Dême a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir

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