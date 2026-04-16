Beaumont-sur-Dême

Vide grenier

Beaumont-sur-Dême Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier

Buvette et restauration sur place .

Beaumont-sur-Dême 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 82 95 31

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English :

Flea market

L’événement Vide grenier Beaumont-sur-Dême a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir