Vide grenier Beaumont-sur-Dême
Vide grenier Beaumont-sur-Dême dimanche 7 juin 2026.
Beaumont-sur-Dême
Vide grenier
Beaumont-sur-Dême Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier
Buvette et restauration sur place .
Beaumont-sur-Dême 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 82 95 31
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English :
Flea market
L’événement Vide grenier Beaumont-sur-Dême a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir