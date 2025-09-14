Vide grenier Beaumontois en Périgord
Vide grenier Beaumontois en Périgord dimanche 14 septembre 2025.
Vide grenier
Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Venez chiner dans le petit village de Nojals.
Renseignements et inscriptions au 06.09.77.70.21. .
Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 77 70 21
