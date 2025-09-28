Vide grenier Beaune-la-Rolande
Vide grenier Beaune-la-Rolande dimanche 28 septembre 2025.
Vide grenier
Beaune-la-Rolande Loiret
Venez chiner de belles trouvailles et profiter d’une ambiance conviviale au grand vide-grenier de Beaune-la-Rolande !
Beaune-la-Rolande 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 21 56 contact@mairie-beaunelarolande.fr
English :
Come and find some great finds and enjoy the friendly atmosphere at Beaune-la-Rolande?s big garage sale!
German :
Auf dem großen Flohmarkt von Beaune-la-Rolande können Sie nach tollen Fundstücken stöbern und die gesellige Atmosphäre genießen!
Italiano :
Venite a trovare dei bellissimi oggetti e godetevi l’atmosfera amichevole della grande vendita di garage di Beaune-la-Rolande!
Espanol :
Venga a encontrar magníficos objetos y a disfrutar del agradable ambiente de la gran venta de garaje de Beaune-la-Rolande
L’événement Vide grenier Beaune-la-Rolande a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GRAND PITHIVERAIS