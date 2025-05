Vide Grenier – Beaux, 8 juin 2025 06:00, Beaux.

Haute-Loire

Vide Grenier Courenc Beaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 06:00:00

fin : 2025-06-08 17:00:00

Date(s) :

2025-06-08

A l’occasion du vide grenier, les habitants de Courenc allument le four du village pour y cuire du bon pain, que vous retrouverez à la vente !

.

Courenc

Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 07 10 47

English :

During the garage sale, the people of Courenc fire up the village oven to bake delicious bread, which you’ll find for sale!

German :

Anlässlich des Flohmarkts zünden die Einwohner von Courenc den Dorfbackofen an, um dort gutes Brot zu backen, das Sie dann zum Verkauf finden!

Italiano :

Durante il mercatino dell’usato, gli abitanti di Courenc accendono il forno del villaggio per preparare del pane delizioso, che troverete in vendita!

Espanol :

Durante la venta de garaje, los habitantes de Courenc encienden el horno del pueblo para hornear un delicioso pan, ¡que encontrarás a la venta!

L’événement Vide Grenier Beaux a été mis à jour le 2025-05-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire