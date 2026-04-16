Bédouès-Cocurès

VIDE GRENIER

Bédouès Bédouès-Cocurès Lozère

Tarif : 2 – 2 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Vide grenier organisé dans le village de Bédouès par le comité des fête.

De 8h00/17h00.

Dès 7h00 pour les exposants. 2euros le mètre.

Restauration sur place toute la journée.

Vide grenier organisé dans le village de Bédouès par le comité des fête.

De 8h00/17h00.

Dès 7h00 pour les exposants. 2euros le mètre.

Restauration sur place toute la journée. .

Bédouès Bédouès-Cocurès 48400 Lozère Occitanie +33 6 60 20 88 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized in the village of Bédouès by the festival committee.

From 8.00 am to 5.00 pm.

From 7h00 for exhibitors. 2euros per meter.

Catering on site all day.

L’événement VIDE GRENIER Bédouès-Cocurès a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes