Vide grenier Beffia
Vide grenier Beffia dimanche 21 juin 2026.
Vide grenier
Rue Traversière Beffia Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Vide grenier le 15 juin de 7h00 à 17h00 à Beffia.
De 50 à 100 exposants.
Buvette et restauration sur place. .
Rue Traversière Beffia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 43 63 50
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Beffia a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE