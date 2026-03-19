Vide grenier Beffia

Vide grenier Beffia dimanche 21 juin 2026.

Vide grenier

Rue Traversière Beffia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Vide grenier le 15 juin de 7h00 à 17h00 à Beffia.

De 50 à 100 exposants.

Buvette et restauration sur place.   .

Rue Traversière Beffia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 43 63 50 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Beffia a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE