Vide grenier

Rue Traversière Beffia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Vide grenier le 15 juin de 7h00 à 17h00 à Beffia.

De 50 à 100 exposants.

Buvette et restauration sur place. .

Rue Traversière Beffia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 43 63 50

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Beffia a été mis à jour le 2026-03-19 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE