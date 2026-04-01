Vide-grenier Bellefond
Vide-grenier Bellefond dimanche 26 avril 2026.
Bellefond
Vide-grenier
Place de l’église Bellefond Gironde
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 06:30:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’ABEEM vous invite au vide-grenier de Bellefond qui se tiendra devant l’église, au cœur du village. Vous pourrez y dénicher des bonnes affaires (vêtements, décoration…), des meubles anciens mais aussi simplement flâner dans le village et boire un coup à la buvette. Ceux qui sont intéressés pour exposer doivent s’inscrire obligatoirement par téléphone ou mail. Buvette et restauration sur place. .
Place de l’église Bellefond 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 77 63 31 abeem33760@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Bellefond a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers