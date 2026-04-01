Bellefond

Vide-grenier

Place de l’église Bellefond Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 06:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’ABEEM vous invite au vide-grenier de Bellefond qui se tiendra devant l’église, au cœur du village. Vous pourrez y dénicher des bonnes affaires (vêtements, décoration…), des meubles anciens mais aussi simplement flâner dans le village et boire un coup à la buvette. Ceux qui sont intéressés pour exposer doivent s’inscrire obligatoirement par téléphone ou mail. Buvette et restauration sur place. .

Place de l’église Bellefond 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 77 63 31 abeem33760@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Bellefond a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers