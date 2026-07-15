Informations pratiques

Bellenot-sous-Pouilly

Vide-grenier Bellenot Sous Pouilly

Rue du Pâtis Bellenot-sous-Pouilly Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Le Vide-Grenier de Bellenot revient !

Après le succès de nos précédentes animations, **Belleno’trement** vous donne rendez-vous le dimanche 6 septembre, de 7h à 18h, pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !

Lieu Dans le village, aux abords du terrain de foot**

Que vous soyez chineur, promeneur ou à la recherche de la perle rare, venez flâner entre les stands et profiter d’une belle journée en famille ou entre amis.

Accueil des exposants dès 6h00, avec un café offert pour bien commencer la journée avant l’installation. .

Rue du Pâtis Bellenot-sous-Pouilly 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté bellenotrement@gmail.com

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English : Vide-grenier Bellenot Sous Pouilly

L’événement Vide-grenier Bellenot Sous Pouilly Bellenot-sous-Pouilly a été mis à jour le 2026-07-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)