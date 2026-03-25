Vide-Grenier Place Pergaud Belmont
Vide-Grenier Place Pergaud Belmont vendredi 1 mai 2026.
Vide-Grenier
Place Pergaud Place Louis Pergaud Belmont Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vide-Grenier du 1er mai organisé par l’association Bel’Mont en Folie!
Une vingtaine d’exposants dans une ambiance conviviale.
En extérieur, parking.
Buvette et petite restauration sur place
Pour exposer belmontenfolie.asso@outlook.fr ou 0673384554. 3€ le mètre linéaire .
Place Pergaud Place Louis Pergaud Belmont 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 38 45 54 belmontenfolie.asso@outlook.fr
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English : Vide-Grenier
L’événement Vide-Grenier Belmont a été mis à jour le 2026-03-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
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