Vide-Grenier Place Pergaud Belmont

Vide-Grenier

Place Pergaud Place Louis Pergaud Belmont Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vide-Grenier du 1er mai organisé par l’association Bel’Mont en Folie!

Une vingtaine d’exposants dans une ambiance conviviale.

En extérieur, parking.

Buvette et petite restauration sur place

Pour exposer belmontenfolie.asso@outlook.fr ou 0673384554. 3€ le mètre linéaire .

Place Pergaud Place Louis Pergaud Belmont 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 38 45 54 belmontenfolie.asso@outlook.fr

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English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Belmont a été mis à jour le 2026-03-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS