Vide Grenier Belmont-sur-Rance
Vide Grenier Belmont-sur-Rance dimanche 19 octobre 2025.
Vide Grenier
Belmont-sur-Rance Aveyron
Tarif : – –
Date : dimanche 19 octobre 2025
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association Belle-montaises organise un vide grenier sur le parking de la salle des fêtes
Emplacement 5€ les 2m
Restauration et buvette sur place .
Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 42 57 55 37
English :
As part of the October Rose campaign, the Belle-montaises association is organizing a garage sale in the village hall parking lot
German :
Im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert der Verein Belle-montaises einen Flohmarkt auf dem Parkplatz der Festhalle
Italiano :
Nell’ambito della campagna Ottobre rosa , l’associazione Belle-montaises organizza una vendita di garage nel parcheggio del municipio
Espanol :
En el marco de la campaña Octubre Rosa, la asociación Belle-montaises organiza una venta de garaje en el aparcamiento del ayuntamiento
