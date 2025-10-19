Vide Grenier Belmont-sur-Rance

Vide Grenier Belmont-sur-Rance dimanche 19 octobre 2025.

Vide Grenier

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association Belle-montaises organise un vide grenier sur le parking de la salle des fêtes

Emplacement 5€ les 2m

Restauration et buvette sur place .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 42 57 55 37

English :

As part of the October Rose campaign, the Belle-montaises association is organizing a garage sale in the village hall parking lot

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert der Verein Belle-montaises einen Flohmarkt auf dem Parkplatz der Festhalle

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre rosa , l’associazione Belle-montaises organizza una vendita di garage nel parcheggio del municipio

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, la asociación Belle-montaises organiza una venta de garaje en el aparcamiento del ayuntamiento

L’événement Vide Grenier Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2025-10-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)