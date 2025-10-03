Vide-grenier BERLIOZ FAMILY STORE Rue du petit conseil Cholet

Vide-grenier BERLIOZ FAMILY STORE

Rue du petit conseil CC. Les Arcades Rougé Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-04

Vide-dressing enfants

​

Venez faire de belles trouvailles pour vos petits bouts.

Vêtements et accessoires de seconde main 0-8 ans à petits prix.

Vendredi 3 et samedi 4 octobre dans votre boutique Berlioz Family Store à Cholet. (CC. Les Arcades Rougé)

Entrée gratuite

Pensez à prendre vos cabas .

Rue du petit conseil CC. Les Arcades Rougé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 71 77 35 berlioz.familystore@gmail.com

