Vide-grenier BERLIOZ FAMILY STORE Rue du petit conseil Cholet vendredi 3 octobre 2025.
Rue du petit conseil CC. Les Arcades Rougé Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-10-03 10:00:00
fin : 2025-10-04 19:00:00
2025-10-03 2025-10-04
Vide-dressing enfants
Venez faire de belles trouvailles pour vos petits bouts.
Vêtements et accessoires de seconde main 0-8 ans à petits prix.
Vendredi 3 et samedi 4 octobre dans votre boutique Berlioz Family Store à Cholet. (CC. Les Arcades Rougé)
Entrée gratuite
Pensez à prendre vos cabas .
Rue du petit conseil CC. Les Arcades Rougé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 71 77 35 berlioz.familystore@gmail.com
