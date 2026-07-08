Informations pratiques

Bernières-d’Ailly

Vide Grenier

Terrain communal Bernières-d’Ailly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Vide Grenier organisé sur le Terrain communal par le comité des fêtes de Bernières d’Ailly.

Restauration et buvette sur place

Sur inscription pour les exposants. (3 mètres minimum)

Vide Grenier organisé sur le Terrain communal par le comité des fêtes de Bernières d’Ailly.

Restauration et buvette sur place

Sur inscription pour les exposants. (3 mètres minimum) .

Terrain communal Bernières-d’Ailly 14170 Calvados Normandie +33 6 33 55 34 85

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English : Vide Grenier

Flea market organised on the village green by the Bernières d’Ailly Festival Committee.

Food and drinks available on site

Exhibitors must register in advance. (Minimum 3 metres)

L’événement Vide Grenier Bernières-d’Ailly a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Falaise Suisse Normande