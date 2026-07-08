UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bernières-d'Ailly

Vide Grenier Bernières-d’Ailly

dimanche 23 août 2026 · Bernières-d'Ailly

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Terrain communal
Ville
14170 Bernières-d'Ailly
Département
Calvados
Tarif

Bernières-d’Ailly

Vide Grenier

Terrain communal Bernières-d’Ailly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Vide Grenier organisé sur le Terrain communal par le comité des fêtes de Bernières d’Ailly.
Restauration et buvette sur place
Sur inscription pour les exposants. (3 mètres minimum)
Vide Grenier organisé sur le Terrain communal par le comité des fêtes de Bernières d’Ailly.
Restauration et buvette sur place
Sur inscription pour les exposants. (3 mètres minimum)   .

Terrain communal Bernières-d’Ailly 14170 Calvados Normandie +33 6 33 55 34 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier

Flea market organised on the village green by the Bernières d’Ailly Festival Committee.
Food and drinks available on site
Exhibitors must register in advance. (Minimum 3 metres)

L’événement Vide Grenier Bernières-d’Ailly a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Falaise Suisse Normande