Vide Grenier Bernières-d’Ailly
dimanche 23 août 2026 · Bernières-d'Ailly
Informations pratiques
Bernières-d’Ailly
Vide Grenier
Terrain communal Bernières-d’Ailly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Vide Grenier organisé sur le Terrain communal par le comité des fêtes de Bernières d’Ailly.
Restauration et buvette sur place
Sur inscription pour les exposants. (3 mètres minimum)
Vide Grenier organisé sur le Terrain communal par le comité des fêtes de Bernières d’Ailly.
Restauration et buvette sur place
Sur inscription pour les exposants. (3 mètres minimum) .
Terrain communal Bernières-d’Ailly 14170 Calvados Normandie +33 6 33 55 34 85
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English : Vide Grenier
Flea market organised on the village green by the Bernières d’Ailly Festival Committee.
Food and drinks available on site
Exhibitors must register in advance. (Minimum 3 metres)
L’événement Vide Grenier Bernières-d’Ailly a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Falaise Suisse Normande