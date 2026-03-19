Vide grenier Bérulle
Vide grenier Bérulle dimanche 24 mai 2026.
Vide grenier
3 Chemin du Moulin Bérulle Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Dimanche 24 mai BERULLE Vide grenier. De 9h à 18h à la mairie.
Vide grenier organisé par l’association Bérulle Patrimoine.
Buvette et restauration sur place.
Pour les exposants inscriptions et renseignements avant le 30 avril sur berullepatrimoine@gmail.com ou +33 (0)6 50 19 66 34 ou +33 (0)6 80 34 18 85
Installation sur place dès 8h.
Tarif 5 € le mètre linéaire .
3 Chemin du Moulin Bérulle 10160 Aube Grand Est +33 6 50 19 66 34 berullepatrimoine@gmail.com
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English :
L’événement Vide grenier Bérulle a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance