VIDE GRENIER Béziers

VIDE GRENIER Béziers dimanche 19 octobre 2025.

VIDE GRENIER

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Organisé au profit des élèves de l’école Calandreta los Falabreguiers.

Buvette et petite restauration sur place.

Organisé au profit des élèves de l’école Calandreta los Falabreguiers.

Buvette et petite restauration sur place. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 95 98 51 68

English :

Organized in aid of the pupils of the Calandreta los Falabreguiers school.

Refreshments and snacks on site.

German :

Organisiert zugunsten der Schüler der Schule Calandreta los Falabreguiers.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Organizzato a favore degli alunni della scuola Calandreta los Falabreguiers.

Rinfresco e spuntini in loco.

Espanol :

Organizada en beneficio de los alumnos de la escuela Calandreta los Falabreguiers.

Refrescos y aperitivos in situ.

L’événement VIDE GRENIER Béziers a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE