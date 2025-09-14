Vide grenier Mairie Bézu-la-Forêt
Vide grenier Mairie Bézu-la-Forêt dimanche 14 septembre 2025.
Vide grenier
Mairie Hameau de Maurepas Bézu-la-Forêt Eure
Début : 2025-09-14 07:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Au programme
– Vide grenier
– Tombola à 1 euro
– Balade à poney
– Participation au panier gourmand 2 euros
Restauration et buvette prévue sur place par le comité des fêtes. .
Mairie Hameau de Maurepas Bézu-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 6 03 11 30 70 comitedesfetes.bezulaforet@gmail.com
