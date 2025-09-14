Vide grenier Mairie Bézu-la-Forêt

Vide grenier Mairie Bézu-la-Forêt dimanche 14 septembre 2025.

Vide grenier

Mairie Hameau de Maurepas Bézu-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 07:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Au programme

– Vide grenier

– Tombola à 1 euro

– Balade à poney

– Participation au panier gourmand 2 euros

Restauration et buvette prévue sur place par le comité des fêtes. .

Mairie Hameau de Maurepas Bézu-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 6 03 11 30 70 comitedesfetes.bezulaforet@gmail.com

L’événement Vide grenier Bézu-la-Forêt a été mis à jour le 2025-08-29 par Vexin Normand Tourisme