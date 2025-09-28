Vide-grenier Bias
Vide-grenier Bias dimanche 28 septembre 2025.
Vide-grenier
Salle Les Chênes Bias Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Venez découvrir le vide-grenier des Fêtes de la Saint Michel !
Vous souhaitez exposer ? Réserver votre emplacement auprès de Monique au 06 71 15 96 87
9h00 Tripes
12h30 Piperade oeuf jambon
Fromage de brebis
Éclair au chocolat
Sans réservation .
Salle Les Chênes Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 15 96 87 comitedebias@gmail.com
English : Vide-grenier
German : Vide-grenier
Italiano :
Espanol : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Bias a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Mimizan