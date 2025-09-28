Vide-grenier Bias

Vide-grenier Bias dimanche 28 septembre 2025.

Vide-grenier

Salle Les Chênes Bias Landes

Venez découvrir le vide-grenier des Fêtes de la Saint Michel !

Vous souhaitez exposer ? Réserver votre emplacement auprès de Monique au 06 71 15 96 87

9h00 Tripes

12h30 Piperade oeuf jambon

Fromage de brebis

Éclair au chocolat

Sans réservation .

Salle Les Chênes Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 15 96 87 comitedebias@gmail.com

