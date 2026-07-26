Vide grenier Bidache
dimanche 20 septembre 2026 · Bidache
Informations pratiques
Bidache
Vide grenier
Place du fronton Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
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Restauration et buvette sur place.
Exposants sur inscription par téléphone. .
Place du fronton Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 30 51 16
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Bidache a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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