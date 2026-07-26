Informations pratiques

Bidache

Vide grenier

Place du fronton Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

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Restauration et buvette sur place.

Exposants sur inscription par téléphone. .

Place du fronton Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 30 51 16

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Bidache a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque