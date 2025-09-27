Vide Grenier Manoir La Ville Durand Binic-Étables-sur-Mer

Vide Grenier Manoir La Ville Durand Binic-Étables-sur-Mer samedi 27 septembre 2025.

Vide Grenier

Manoir La Ville Durand 1 Rue Favigo Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-28 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

Meubles, lampes/lustres, poteries d’extérieur, ustensiles de cuisine/vaisselle, jouets/vêtements pour enfants. Pour tout achat Tombola avec une nuit à gagner en jeu

Résultat le dimanche 28/09 soir sur notre Instagram et Facebook. .

Manoir La Ville Durand 1 Rue Favigo Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 77 37 28 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide Grenier Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme