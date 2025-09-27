Vide Grenier Manoir La Ville Durand Binic-Étables-sur-Mer
Vide Grenier Manoir La Ville Durand Binic-Étables-sur-Mer samedi 27 septembre 2025.
Vide Grenier
Manoir La Ville Durand 1 Rue Favigo Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-28 12:00:00
Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28
Meubles, lampes/lustres, poteries d’extérieur, ustensiles de cuisine/vaisselle, jouets/vêtements pour enfants. Pour tout achat Tombola avec une nuit à gagner en jeu
Résultat le dimanche 28/09 soir sur notre Instagram et Facebook. .
Manoir La Ville Durand 1 Rue Favigo Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 77 37 28 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide Grenier Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme