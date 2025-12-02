Vide-grenier Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer

Vide-grenier

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 08:30:00

fin : 2026-02-01 17:30:00

Date(s) :

2026-02-01

L’Amicale Laïque Binic-Etables-sur-Mer organise son vide-grenier le dimanche 1 février dans la salle de l’Estran.

Réservations emplacements à partir du mois de décembre (amicale-laique.binic@laposte.fr) 20€ par exposant (3m) 1€ l’entrée pour le public.

Vide-grenier en intérieur, ouvert à tous. Petite restauration. .

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 57 43 72

English :

L’événement Vide-grenier Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-02 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme