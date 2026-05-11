Vide-grenier Place Heurtel Binic-Étables-sur-Mer
Vide-grenier Place Heurtel Binic-Étables-sur-Mer samedi 15 août 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Vide-grenier
Place Heurtel Parc de la Belle Issue Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Chinez, flânez et profitez ! Le vide-grenier du Comité des Fêtes vous attend au parc de la Belle Issue, dans une ambiance conviviale. Restauration et buvette sur place.
Tarif 4 € le mètre linéaire avec un minimum de 3 ml. Réservation Tous les samedis à partir du 23 mai au bureau, 1 allée du Stade, Etables-sur-Mer Hellio Robert 06 79 58 75 98
robert.hellio@orange.fr. .
Place Heurtel Parc de la Belle Issue Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 58 75 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-grenier Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
À voir aussi à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d'Armor)
- Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean ! Binic-Étables-sur-Mer 17 mai 2026
- La palourde d’un pas léger avec Monsieur JeanNature Binic-Étables-sur-Mer 21 mai 2026
- Visite du jardin Madame Cremel Binic-Étables-sur-Mer 23 mai 2026
- Conférence Le renouveau nationalisme de la Russie Frédèric Mallégol Cinéma le Korrigan Binic-Étables-sur-Mer 26 mai 2026
- La Traversée Festival Voyage et Jeunesse Café Librairie Le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer 29 mai 2026