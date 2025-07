Vide grenier Bisten-en-Lorraine

Vide grenier Bisten-en-Lorraine dimanche 10 août 2025.

Vide grenier

25 Rue Principale Bisten-en-Lorraine Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 08:00:00

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Le Conseil de fabrique organise son vide grenier. Buvette et restauration sont prévues sur place.Tout public

25 Rue Principale Bisten-en-Lorraine 57220 Moselle Grand Est +33 6 64 63 90 57

English :

The Conseil de fabrique organizes its garage sale. Refreshments and food will be available on site.

German :

Der Fabrikrat organisiert seinen Flohmarkt. Für Getränke und Essen ist vor Ort gesorgt.

Italiano :

Il Conseil de fabrique organizza la sua vendita di garage. Sul posto saranno disponibili rinfreschi e cibo.

Espanol :

El Conseil de fabrique organiza su venta de garaje. Habrá refrescos y comida in situ.

L’événement Vide grenier Bisten-en-Lorraine a été mis à jour le 2025-07-15 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE