Vide-grenier Black and White Salle omnisports Plougasnou dimanche 12 octobre 2025.
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Vide-grenier de l’association de danse country Black and White à Plougasnou. Buvette et restauration sur place.
Tarif 3m linéaire pour les exposants.
Venez nombreux ! .
Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 19 88 26 61
