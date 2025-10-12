Vide-grenier Black and White Salle omnisports Plougasnou

Vide-grenier Black and White

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Vide-grenier de l’association de danse country Black and White à Plougasnou. Buvette et restauration sur place.

Tarif 3m linéaire pour les exposants.

Venez nombreux ! .

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 19 88 26 61

