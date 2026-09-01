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AGENDA · Plougasnou

Vide-grenier Black and White Salle omnisports Plougasnou

dimanche 18 octobre 2026 · Salle omnisports · Plougasnou

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle omnisports
Adresse
Impasse Pierre de Coubertin
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Vide-grenier Black and White

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Vide-grenier de l’association de danse country Black and White à Plougasnou. Buvette et restauration sur place.
Tarif 3m linéaire pour les exposants.
Venez nombreux !   .

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 19 88 26 61 

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English :

L’événement Vide-grenier Black and White Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX

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