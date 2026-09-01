Vide-grenier Black and White Salle omnisports Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Vide-grenier Black and White

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Vide-grenier de l’association de danse country Black and White à Plougasnou. Buvette et restauration sur place.

Tarif 3m linéaire pour les exposants.

Venez nombreux ! .

Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 19 88 26 61

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English :

L’événement Vide-grenier Black and White Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX