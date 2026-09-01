Vide-grenier Black and White Salle omnisports Plougasnou
dimanche 18 octobre 2026 · Salle omnisports · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Vide-grenier Black and White
Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Vide-grenier de l’association de danse country Black and White à Plougasnou. Buvette et restauration sur place.
Tarif 3m linéaire pour les exposants.
Venez nombreux ! .
Salle omnisports Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 19 88 26 61
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English :
L’événement Vide-grenier Black and White Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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