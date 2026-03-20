Vide grenier Rue de la Mairie Blye
Vide grenier Rue de la Mairie Blye dimanche 6 septembre 2026.
Vide grenier
Rue de la Mairie Centre du village Blye Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide grenier le 6 septembre de 8h à 18h à Blye.
Petite restauration et buvette sur place. Environ 40 exposants. .
Rue de la Mairie Centre du village Blye 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 13 66 94
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Blye a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE