Vide grenier Rue de la Mairie Blye

Vide grenier

Rue de la Mairie Centre du village Blye Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vide grenier le 6 septembre de 8h à 18h à Blye.

Petite restauration et buvette sur place. Environ 40 exposants. .

Rue de la Mairie Centre du village Blye 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 13 66 94

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Blye a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE