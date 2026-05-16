Vide-Grenier Boismorand
Vide-Grenier Boismorand dimanche 7 juin 2026.
Boismorand
Vide-Grenier
Rue de la Mairie Boismorand Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Vide-Grenier Boismorand
L’Association Pour l’Animation de Boismorand organise leur vide-grenier avec sur place buvette, sandwichs et gâteaux. .
Rue de la Mairie Boismorand 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 83 66
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English :
Garage Sale Boismorand
L’événement Vide-Grenier Boismorand a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GIEN