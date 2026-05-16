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Vide-Grenier Boismorand

Vide-Grenier Boismorand

Vide-Grenier Boismorand dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Rue de la Mairie

Ville : 45290 Boismorand

Département : Loiret

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Boismorand

Vide-Grenier

Rue de la Mairie Boismorand Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Vide-Grenier Boismorand
L’Association Pour l’Animation de Boismorand organise leur vide-grenier avec sur place buvette, sandwichs et gâteaux.   .

Rue de la Mairie Boismorand 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 83 66 

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English :

Garage Sale Boismorand

L’événement Vide-Grenier Boismorand a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GIEN