Bossendorf

Vide grenier

rue des Jardins Bossendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 06:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vide grenier dans les rues de Bossendorf.

L’association Loisirs et Culture organise sa troisième édition de son vide-greniers dans les rues du village. Petite restauration tout au long de la journée. 0 .

rue des Jardins Bossendorf 67270 Bas-Rhin Grand Est sylviebecker84@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market in the streets of Bossendorf.

L’événement Vide grenier Bossendorf a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg