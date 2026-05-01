Vide grenier Bossendorf
Vide grenier Bossendorf jeudi 14 mai 2026.
Bossendorf
Vide grenier
rue des Jardins Bossendorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14 06:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Vide grenier dans les rues de Bossendorf.
L’association Loisirs et Culture organise sa troisième édition de son vide-greniers dans les rues du village. Petite restauration tout au long de la journée. 0 .
rue des Jardins Bossendorf 67270 Bas-Rhin Grand Est sylviebecker84@yahoo.fr
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English :
Flea market in the streets of Bossendorf.
L’événement Vide grenier Bossendorf a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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