Vide grenier Maison des Associations Boucau

Vide grenier

Maison des Associations 4 rue Pierre Lacouture Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Organisé par les parents d’élèves de l’école Paul Langevin.

Entrée libre. Arrivée des exposants à partir de 7h.

Buvette, restauration. .

Maison des Associations 4 rue Pierre Lacouture Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 40 83 06

English : Vide grenier

German : Vide grenier

Italiano :

Espanol : Vide grenier

L’événement Vide grenier Boucau a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Pays Basque