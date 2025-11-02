Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Maison des Associations Boucau dimanche 2 novembre 2025.

Maison des Associations 4 rue Pierre Lacouture Boucau Pyrénées-Atlantiques

Organisé par les parents d’élèves de l’école Paul Langevin.
Entrée libre. Arrivée des exposants à partir de 7h.
Buvette, restauration.   .

Maison des Associations 4 rue Pierre Lacouture Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 40 83 06 

