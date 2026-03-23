Vide grenier

route de Montaigu Boucé Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Venez chiner !

Buvette et petite restauration sur place.

Réservation obligatoire pour les exposants.

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route de Montaigu Boucé 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 33 25

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English :

Come and bargain!

Refreshments and snacks on site.

Reservation required for exhibitors.

L’événement Vide grenier Boucé a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire