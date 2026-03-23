Vide grenier Boucé
Vide grenier Boucé dimanche 10 mai 2026.
Vide grenier
route de Montaigu Boucé Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Venez chiner !
Buvette et petite restauration sur place.
Réservation obligatoire pour les exposants.
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route de Montaigu Boucé 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 33 25
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English :
Come and bargain!
Refreshments and snacks on site.
Reservation required for exhibitors.
L’événement Vide grenier Boucé a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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