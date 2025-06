Vide-Grenier Boudonville Scarpone Libération – Nancy 15 juin 2025 07:00

Meurthe-et-Moselle

Vide-Grenier Boudonville Scarpone Libération Rue Emile Friant Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-15 07:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

2025-06-15

Toute la Métropole du Grand Nancy vibre au rythme estival !

Guinguettes rafraîchissantes, vidéo-mapping monumental, concerts exceptionnels, expositions étonnantes, visites patrimoniales et moments de détente autour des piscines, l’été se vit à Nancy et dans sa Métropole.

Vide-grenier organisé par l’Atelier de Vie de Quartier Boudonville-Scarpone-Libération, pour dénicher la perle rare ou juste pour se promener.

Rendez-vous est donné Rue Emile Friant et Rue de la Croix d’Auyot.Tout public

Rue Emile Friant

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The whole of the Greater Nancy Metropolis is vibrating to the rhythm of summer!

Refreshing guinguettes, monumental video-mapping, exceptional concerts, astonishing exhibitions, heritage tours and relaxing moments around the swimming pools, summer is alive and well in Nancy and its Metropole.

Garage sale organized by the Atelier de Vie de Quartier Boudonville-Scarpone-Libération, to find that rare gem or just to stroll around.

See you in Rue Emile Friant and Rue de la Croix d’Auyot.

German :

Die gesamte Metropolregion Grand Nancy vibriert im Sommerrhythmus!

Erfrischende Heurigen, monumentales Videomapping, außergewöhnliche Konzerte, erstaunliche Ausstellungen, Besichtigungen des Kulturerbes und entspannende Momente rund um die Schwimmbäder der Sommer lässt sich in Nancy und seiner Metropolregion erleben.

Ein vom Atelier de Vie de Quartier Boudonville-Scarpone-Libération organisierter Flohmarkt, bei dem Sie nach seltenen Perlen suchen oder einfach nur bummeln können.

Treffpunkt ist die Rue Emile Friant und die Rue de la Croix d’Auyot.

Italiano :

Tutta l’area metropolitana di Nancy vibra al ritmo dell’estate!

Guinguettes rinfrescanti, video-mapping monumentali, concerti eccezionali, mostre sorprendenti, visite al patrimonio e momenti di relax intorno alle piscine: l’estate è viva a Nancy e nella sua Metropoli.

Un mercatino dell’usato organizzato dall’Atelier de Vie de Quartier Boudonville-Scarpone-Libération (Laboratorio di Quartiere Boudonville-Scarpone-Libération), dove potrete trovare un gioiello raro o semplicemente fare una passeggiata.

Ci vediamo in Rue Emile Friant e in Rue de la Croix d’Auyot.

Espanol :

Toda la aglomeración metropolitana de Nancy vibra al ritmo del verano

Guinguettes refrescantes, videomapping monumental, conciertos excepcionales, exposiciones asombrosas, visitas del patrimonio y momentos de relax en torno a las piscinas, el verano está vivo en Nancy y su Metrópoli.

Una venta de garaje organizada por el Atelier de Vie de Quartier Boudonville-Scarpone-Libération (Taller de Vida del Barrio de Boudonville-Scarpone-Libération), donde podrá encontrar una joya rara o simplemente pasear.

Nos vemos en Rue Emile Friant y Rue de la Croix d’Auyot.

L’événement Vide-Grenier Boudonville Scarpone Libération Nancy a été mis à jour le 2025-06-11 par DESTINATION NANCY