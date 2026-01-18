Vide grenier Bouglon
Vide grenier Bouglon dimanche 8 février 2026.
Vide grenier
Salle des sports Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Café de bienvenue à tous les exposants.
Buvette et restauration sur place. .
Salle des sports Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 45 05 86
English : Vide grenier
