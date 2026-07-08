Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Vide grenier Boule Sindèroise

Airial Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez nombreux au vide grenier organisé par la Boule Sindèroise.

Entrée gratuite

Restauration et buvette sur place

4€ les 3 mètres.

Inscription et renseignements au 06 03 23 24 56

Arrivée des exposants à 7h (café de bienvenue)

Venez nombreux au vide grenier organisé par la Boule Sindèroise.

Entrée gratuite

Restauration et buvette sur place

4€ les 3 mètres.

Inscription et renseignements au 06 03 23 24 56

Arrivée des exposants à 7h (café de bienvenue) .

Airial Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 39 24 56

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English : Vide grenier Boule Sindèroise

Come one, come all to the garage sale organized by La Boule Sindéroise.

Free admission

Food and refreshments available on site

4? per 3 meters.

Registration and information at 06 03 23 24 56

Exhibitors arrive at 7 a.m. (welcome coffee)

L’événement Vide grenier Boule Sindèroise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Morcenx