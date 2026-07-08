Vide grenier Boule Sindèroise Morcenx-la-Nouvelle
dimanche 23 août 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Vide grenier Boule Sindèroise
Airial Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Venez nombreux au vide grenier organisé par la Boule Sindèroise.
Entrée gratuite
Restauration et buvette sur place
4€ les 3 mètres.
Inscription et renseignements au 06 03 23 24 56
Arrivée des exposants à 7h (café de bienvenue)
Venez nombreux au vide grenier organisé par la Boule Sindèroise.
Entrée gratuite
Restauration et buvette sur place
4€ les 3 mètres.
Inscription et renseignements au 06 03 23 24 56
Arrivée des exposants à 7h (café de bienvenue) .
Airial Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 39 24 56
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English : Vide grenier Boule Sindèroise
Come one, come all to the garage sale organized by La Boule Sindéroise.
Free admission
Food and refreshments available on site
4? per 3 meters.
Registration and information at 06 03 23 24 56
Exhibitors arrive at 7 a.m. (welcome coffee)
L’événement Vide grenier Boule Sindèroise Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Morcenx
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