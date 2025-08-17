VIDE GRENIER Boulogne-sur-Gesse
VIDE GRENIER Boulogne-sur-Gesse dimanche 17 août 2025.
PLACE DE LA PROMENADE Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-17 08:00:00
fin : 2025-08-17
Date(s) :
2025-08-17
Dans le cadre de la fête locale
2€ le ml
Accueil des exposants à partir de 6h
Possibilité de restauration sur place .
PLACE DE LA PROMENADE Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 6 33 21 08 45
English :
As part of the local festival
German :
Im Rahmen des lokalen Festes
Italiano :
Nell’ambito del festival locale
Espanol :
En el marco de la fiesta local
L’événement VIDE GRENIER Boulogne-sur-Gesse a été mis à jour le 2025-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE