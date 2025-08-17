VIDE GRENIER Boulogne-sur-Gesse

VIDE GRENIER Boulogne-sur-Gesse dimanche 17 août 2025.

VIDE GRENIER

PLACE DE LA PROMENADE Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne

Début : 2025-08-17 08:00:00

fin : 2025-08-17

2025-08-17

Dans le cadre de la fête locale

2€ le ml

Accueil des exposants à partir de 6h

Possibilité de restauration sur place .

PLACE DE LA PROMENADE Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 6 33 21 08 45

English :

As part of the local festival

German :

Im Rahmen des lokalen Festes

Italiano :

Nell’ambito del festival locale

Espanol :

En el marco de la fiesta local

L’événement VIDE GRENIER Boulogne-sur-Gesse a été mis à jour le 2025-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE