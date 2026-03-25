VIDE GRENIER Boulogne-sur-Gesse
VIDE GRENIER Boulogne-sur-Gesse vendredi 8 mai 2026.
VIDE GRENIER
AVENUE CHARLES SURAN Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
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Organisé par l’association des commerçants
Emplacement 3€ le ml
Location de table (2m) 5€ .
AVENUE CHARLES SURAN Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
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L’événement VIDE GRENIER Boulogne-sur-Gesse a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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