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Vide grenier Boulon

Vide grenier Boulon dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Stade de foot

Ville : 14220 Boulon

Département : Calvados

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Boulon

Vide grenier

Stade de foot Boulon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Vide grenier
Vide grenier à Boulon
de 7h à 19h au stade de foot   .

Stade de foot Boulon 14220 Calvados Normandie +33 2 31 84 80 60 

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English : Vide grenier

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L’événement Vide grenier Boulon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Suisse Normande