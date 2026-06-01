Vide grenier Boulon
Vide grenier Boulon dimanche 28 juin 2026.
Boulon
Vide grenier
Stade de foot Boulon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide grenier
Vide grenier à Boulon
de 7h à 19h au stade de foot .
Stade de foot Boulon 14220 Calvados Normandie +33 2 31 84 80 60
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English : Vide grenier
Flea market
L’événement Vide grenier Boulon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Suisse Normande