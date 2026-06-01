Boulon

Vide grenier

Stade de foot Boulon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Vide grenier

Vide grenier à Boulon

de 7h à 19h au stade de foot .

Stade de foot Boulon 14220 Calvados Normandie +33 2 31 84 80 60

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English : Vide grenier

Flea market

L’événement Vide grenier Boulon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Suisse Normande