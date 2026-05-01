Bouniagues

Vide-Grenier

Place de l’Église Bouniagues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Les Amis de l’Ecole de Bouniagues-Colombier-Ribagnac vous accueilleront Place de lEglise à Bouniagues à l’occasion de leur Vide-Grenier (installation à partir de 6h).

Buvette et restauration sur place.

Inscription avant le 18 Mai, 3e le mètre. .

Place de l’Église Bouniagues 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 15 17 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Bouniagues a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides