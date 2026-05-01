Vide-Grenier Bouniagues
Vide-Grenier Bouniagues dimanche 31 mai 2026.
Bouniagues
Vide-Grenier
Place de l’Église Bouniagues Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Les Amis de l’Ecole de Bouniagues-Colombier-Ribagnac vous accueilleront Place de lEglise à Bouniagues à l’occasion de leur Vide-Grenier (installation à partir de 6h).
Buvette et restauration sur place.
Inscription avant le 18 Mai, 3e le mètre. .
Place de l’Église Bouniagues 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 15 17 60
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English : Vide-Grenier
L’événement Vide-Grenier Bouniagues a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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