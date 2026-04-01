Vide grenier Bourg Blanc Rue du Stade Bourg-Blanc

Bourg-Blanc

Vide grenier Bourg Blanc

Rue du Stade Maison du temps libre Bourg-Blanc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

vide grenier à Bourg Blanc, chinez, vendez, faites de bonnes affaires .

Rue du Stade Maison du temps libre Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne +33 6 43 39 25 18

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English : Vide grenier Bourg Blanc

L’événement Vide grenier Bourg Blanc Bourg-Blanc a été mis à jour le 2026-04-07 par OT PAYS DES ABERS