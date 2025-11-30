Vide-grenier Rue du Stade Bourg-Blanc
Vide-grenier Rue du Stade Bourg-Blanc dimanche 30 novembre 2025.
Vide-grenier
Rue du Stade Maison Du Temps Libre Bourg-Blanc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Le GSY Tennis de Table organise ce vide-greniers convivial, avec restauration rapide sur place crêpes, sandwichs, croque-monsieur, boissons… .
Rue du Stade Maison Du Temps Libre Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne +33 2 56 31 61 79
English :
L’événement Vide-grenier Bourg-Blanc a été mis à jour le 2025-11-26 par OT PAYS DES ABERS