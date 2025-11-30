Vide-grenier Rue du Stade Bourg-Blanc

Vide-grenier

Bourg-Blanc Finistère

2025-11-30 09:00:00

2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Le GSY Tennis de Table organise ce vide-greniers convivial, avec restauration rapide sur place crêpes, sandwichs, croque-monsieur, boissons… .

Rue du Stade Maison Du Temps Libre Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne

