Vide-grenier Rue du Stade Bourg-Blanc

Rue du Stade Maison du Temps Libre (MTL) Bourg-Blanc Finistère

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 18:30:00

2026-02-08

L’Association des Parents d’Élèves de Bourg-Blanc organise son traditionnel Vide-Grenier ✨

Restauration sur place .

Rue du Stade Maison du Temps Libre (MTL) Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne +33 6 10 12 36 97

