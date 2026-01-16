Vide-grenier Rue du Stade Bourg-Blanc
Vide-grenier Rue du Stade Bourg-Blanc dimanche 8 février 2026.
Vide-grenier
Rue du Stade Maison du Temps Libre (MTL) Bourg-Blanc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 18:30:00
Date(s) :
2026-02-08
L’Association des Parents d’Élèves de Bourg-Blanc organise son traditionnel Vide-Grenier ✨
Restauration sur place .
Rue du Stade Maison du Temps Libre (MTL) Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne +33 6 10 12 36 97
English : Vide-grenier
