UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourganeuf

Vide grenier Bourganeuf

dimanche 11 octobre 2026 · Bourganeuf

Vide grenier Bourganeuf

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Hall Rouchon-Mazerat
Ville
23400 Bourganeuf
Département
Creuse
Tarif

Bourganeuf

Vide grenier

Hall Rouchon-Mazerat Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 16:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Vide grenier organisé par l’association Rencontres Franco-Britanniques.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Hall Rouchon-Mazerat Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine   arfb.creuse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Bourganeuf a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Creuse Sud Ouest

À voir aussi à Bourganeuf (Creuse)