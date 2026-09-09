AGENDA · Bourganeuf
Vide grenier Bourganeuf
dimanche 11 octobre 2026 · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Vide grenier
Hall Rouchon-Mazerat Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 16:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Vide grenier organisé par l’association Rencontres Franco-Britanniques.
Buvette et petite restauration sur place. .
Hall Rouchon-Mazerat Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine arfb.creuse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Bourganeuf a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Bourganeuf (Creuse)
- Journées du Patrimoine Visite libre de la tour Zizim Bourganeuf 18 septembre 2026
- Visites guidées du pôle des énergies, Pôle des énergies, Bourganeuf 18 septembre 2026
- Visite libre de la tour Zizim, Tour Zizim, Bourganeuf 18 septembre 2026
- Visite commentée de la tour Zizim, Tour Zizim, Bourganeuf 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine Bourganeuf, quand le patrimoine raconte les métiers et… Salle Maurice Cauvin Bourganeuf 19 septembre 2026