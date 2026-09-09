Informations pratiques

Bourganeuf

Vide grenier

Hall Rouchon-Mazerat Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 16:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Vide grenier organisé par l’association Rencontres Franco-Britanniques.

Buvette et petite restauration sur place. .

Hall Rouchon-Mazerat Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine arfb.creuse@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Bourganeuf a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Creuse Sud Ouest