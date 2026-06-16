Bourguenolles

Vide-grenier

Le Bourg Bourguenolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Vide-grenier organisé par le comité des fêtes de Bourguenolles.

réservation pour les déballeurs conseillée

repas (grillade ou carte) et buvette sur place .

Le Bourg Bourguenolles 50800 Manche Normandie +33 7 86 25 50 07

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Bourguenolles a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Villedieu-les-Poêles