Vide-grenier Bourguenolles
Vide-grenier Bourguenolles dimanche 23 août 2026.
Bourguenolles
Vide-grenier
Le Bourg Bourguenolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Vide-grenier organisé par le comité des fêtes de Bourguenolles.
réservation pour les déballeurs conseillée
repas (grillade ou carte) et buvette sur place .
Le Bourg Bourguenolles 50800 Manche Normandie +33 7 86 25 50 07
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Bourguenolles a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Villedieu-les-Poêles