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Vide-grenier Bourguenolles

Vide-grenier Bourguenolles

Vide-grenier Bourguenolles dimanche 23 août 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 50800 Bourguenolles

Département : Manche

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Bourguenolles

Vide-grenier

Le Bourg Bourguenolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Vide-grenier organisé par le comité des fêtes de Bourguenolles.
réservation pour les déballeurs conseillée
repas (grillade ou carte) et buvette sur place   .

Le Bourg Bourguenolles 50800 Manche Normandie +33 7 86 25 50 07 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Bourguenolles a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Villedieu-les-Poêles