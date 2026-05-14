Vide-grenier bourse à tout Place de la salle des fêtes Mourens

Mourens

Vide-grenier bourse à tout

Place de la salle des fêtes Le Bourg Mourens Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Pour dénicher de bonnes affaires à petit prix, c’est au vide-grenier de Mourens qu’il faut se rendre, place de la salle des fêtes. Au cours de cette journée, vous retrouverez de nombreux exposants ave vêtements, jouets, décoration, meubles, vaisselle… Une bourse à tout aura également lieu. Vous retrouverez une buvette et une restauration sur place. Entrée libre. .

Place de la salle des fêtes Le Bourg Mourens 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 16 00 46 calm.mourens@gmail.com

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English : Vide-grenier bourse à tout

L’événement Vide-grenier bourse à tout Mourens a été mis à jour le 2026-05-14 par OT de l’Entre-deux-Mers