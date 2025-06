Vide-grenier Bourse auto-moto Étang de la Maratte Saint-Pierre-d’Oléron 29 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Vide-grenier Bourse auto-moto Étang de la Maratte Village d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-29 07:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Vide-grenier et bourse auto-moto dimanche 25 juin de 9 h à 19 h Étang de la Maratte, Village d’Arceau

.

Étang de la Maratte Village d’Arceau

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 55 24 16 amicalearceau@gmail.com

English :

Garage sale and motorcycle and car show Sunday June 25, 9 am to 7 pm Étang de la Maratte, Village d’Arceau

German :

Vide-grenier et bourse auto-moto dimanche 25 juin de 9 h à 19 h Étang de la Maratte, Village d’Arceau

Italiano :

Vendita di garage, moto e auto domenica 25 giugno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 Étang de la Maratte, Villaggio d’Arceau

Espanol :

Venta de garaje, motos y coches Domingo 25 de junio de 9h a 19h Étang de la Maratte, Village d’Arceau

L’événement Vide-grenier Bourse auto-moto Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes